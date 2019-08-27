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Инцидент с российским кораблем в космосе высмеяли меткой фотожабой

вторник, 27 августа 2019, 05:10
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В сети высмеяли очередную космическую аварию россиян, на этот раз поводом для карикатуры стала неудачная стыковка корабля "Союз МС-14" робота Федора с Международной космической станцией.

Карикатуру подготовил и выложил на Facebook художник Сергей Елкин.

Автор обыграл сюжет из советского мультфильма "Простоквашино", где есть кот по кличке Матроскин и персонаж "дядя Федор". Этот кот был известен своими нравоучениями, и в карикатуре автора, он учит российского робота как правильно пристыковываться. При этом сам робот изображен уголовником с характерными татуировками.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский космонавт с МКС отказался комментировать программу действий робота Федора на орбите Земли. Он призвал дождаться официального видео с его миссией.

Фотовзгляд

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