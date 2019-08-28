Где же черепахи и слоны? Сеть взбудоражила фотожаба на "знаменитого" российского робота

В сети была опубликована новая фотожаба на российского робота Федора, который находится в космосе.

Ее опубликовал сам автор - Сергей Елкин - на своей странице в Facebook.

На рисунке изображен Федор, который улетел в космос и обнаружил, что Земля – плоская. Примечательно, что планета схожа по своей форме с национальным российским блюдом – блином.

Также на рисунке есть и спутник Земли – Луна, она изображена реалистично круглой.

Пользователи под фотожабой похвалили художника за актуальность высказывания и юмор, но отметили, что ему следовало подписать объекты на рисунке, поскольку не все поймут сути. Также пользователи пошутили о древних церковных верованиях относительно небесных тел и мифах разных народов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли очередную космическую аварию россиян, на этот раз поводом для карикатуры стала неудачная стыковка корабля "Союз МС-14" робота Федора с Международной космической станцией.