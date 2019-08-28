Лето на исходе: какой будет погода в последние дни августа

В последние дни лета - с 28 по 31 августа - практически на всех территориях Украины будет сухо, тепло и солнечно, лишь в двух областях на западе ожидаются осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр у себя на официальном сайте.

Так, в среду, 28 августа, на всей территории страны сухая погода, температура воздуха чем восточней, тем ниже – от 29-31 градусов выше нуля на Закарпатье до 24-26 градусов в Донецкой области.

В четверг, 29 августа, температура на восточной части страны еще сильнее снизится – до 21-23 градусов, прохладно также будет в центре и на севере. В западных областях по-прежнему летняя жара – до 30 градусов.

В пятницу, 30 августа, на западе – во Львовской и Закарпатской области пройдут дожди с грозами. Температура существенно не изменится нигде по стране.

В субботу, 31 августа, осадки на Закарпатье и во Львове сохранятся, также никаких изменений по температуре – прохладно (около 24 градусов) на Востоке и на Севере, ощутимо теплее (около 28 градусов) на Западе и Юге.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом погоды на конец сентября, опровергнув слухи о грядущем похолодании.