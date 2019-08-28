Предал президента: сети взорвало пикантное фото Богдана во Франции

В сети продолжают обсуждать поездку главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе (Франция).

Так, снимок с похожим на Богдана мужчиной опубликовал в Facebook журналист Юрий Николов. На фотографии запечатлен мужчина, который положил голову на ноги женщины.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин (фото мне скинули анонимно). А где-то в это же время Коломойский рассказывал "Цензору" про богдановскую недальновидность", - пишет он.

В сети активно комментируют публикацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Богдан интересно прокомментировал скандал вокруг своей поездки в Сен-Тропе.