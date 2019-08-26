Показал фото с автоматом: Богдан интересно прокомментировал скандал вокруг своей поездки в Сен-Тропе

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан ответил на критику в свой адрес из-за поездки во французский Сен-Тропе.

На своей странице в Facebook он опубликовал снимок четырехлетней давности, на котором показано, как он посещал передовую на востоке Украины.

"Порохоботы успокойтесь. В свободное время езжу куда хочу. Хочу - на свадьбу в Сен-Тропе, хочу на фронт в Пески. Принципиально - не красть, но вам этого не понять", - ответил он критикам.

Как известно, Богдан отправился во Францию 24 августа, в День Независимости Украины. Это активно комментировали в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев: второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан.