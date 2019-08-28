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Раскрыты новые данные о потерях украинской армии под Иловайском

среда, 28 августа 2019, 10:05
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Украинская армия потеряла в боях под Иловайском в августе 2014 года 220 человек, еще 40 военных пропали без вести, а 13 – до сих пор находятся в плену.

Об этом сообщается в ответе Генштаба на запрос BBC News Украина.

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщил Генштаб.

Там уточнили потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором: "Именно 29 августа 2014: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)".

В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено к-во пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК по состоянию на 16 августа 2019".

Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составляли 366 бойцов.

Кроме того, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос журналистов, общие потери сил АТО под Иловайском в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных под Иловайском.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового военного праздника: 29 августа будет отмечаться День памяти защитников Украины, которые погибли в боях под Иловайском.

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