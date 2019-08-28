Свобода слова в "нужных" руках: появились мощные фотожабы на Шуфрича

Сеть взорвалась рядом фотожаб после сообщения о том, что депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич в будущем составе Верховной Рады станет главой комитета по вопросам свободы слова.

Фотожабы были опубликованы пользователями Twitter и Facebook.

Так, некоторые из них высмеивают многочисленные нападения на нового главу парламентского комитета со стороны активистов. Еще часть иронизирует над происхождением Шуфрича и составом его политической силы. Также есть те, которые намекают на подозрительную медийность политика и его многочисленные выступления в телевизионных шоу.

В целом пользователи соцсетей крайне негативно воспринимают такое назначение в Раде и выражают удивление позицией партии "Слуга народа", которая и предложила кандидатуру Шуфрича.

Как сообщал "Апостроф", ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал полный список фамилий депутатов-будущих руководителей комитетов в новом составе парламента.