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У Зеленского назвали фамилии глав парламентских комитетов: полный список

среда, 28 августа 2019, 09:31
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Фото: gettyimages

В Верховной Раде Украины назвали имена руководителей комитетов в парламенте.

Их озвучил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

Итак:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа")

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")

Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ - Андрей Герус ("Слуга народа")

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа")

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")

Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР - Сергей Кальченко ("Слуга народа")

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа")

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - н/д (первый замглавы Юлия Клименко, "Голос")

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа")

Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")

Как сообщалось, ранее состав новой Рады показали меткой карикатурой.

Подробнее о результатах выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады.

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