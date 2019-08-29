Будет ли Россия обменивать Сенцова: появились обнадеживающие подробности

Украинского политзаключенного Олега Сенцова 29 августа перевели из колонии в городе Лабытнанги в московскую Бутырскую тюрьму.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Собеседник рассказал агентству, что украинского режиссера перевели в столицу России для подготовки к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Также российская пресса сообщает, что Сенцова готовят к обмену на российского пропагандиста Кирилла Вышинского.

"Вопрос обмена Сенцова и Вышинского - на личном контроле президентов России и Украины. Посредников нет, и это не вопрос Медведчука", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого суд освободил из-под стражи 28 августа, готовят к обмену.