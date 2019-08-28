Россия может передать Украине двух политзаключенных: фамилии и подробности

Незаконно осужденных в России политзаключенных Евгения Панова и Алексея Сизоновича могут передать в Украину для дальнейшего отбывания наказания.
Об этом сообщает издание "Громадське".
Министерство юстиции Украины обратилось в ведомство РФ с просьбой сообщить об окончательном решении российской стороны о передаче Сизоновича и Панова в Украине. Ответ российской стороны по состоянию на 27 августа 2019 не поступал.
Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины и Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года осужденное лицо могут передать в государство его гражданства в случае, если государство вынесения приговора (Российская Федерация) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на такую передачу.
После получения согласия российской стороны на передачу Сизоновича и Панова Министерство юстиции Украины поручит компетентным украинским органам согласовать с правоохранительными органами России место, время и порядок передачи и принять указанных лиц в учреждение системы исполнения наказаний в Украине.
Отмечают, что по этой же схеме ранее Украине передали политзаключенного Сергея Литвинова.
Как сообщал "Апостроф", изменение меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского вызвало широкий резонанс в украинском обществе.