Россия может передать Украине двух политзаключенных: фамилии и подробности

Незаконно осужденных в России политзаключенных Евгения Панова и Алексея Сизоновича могут передать в Украину для дальнейшего отбывания наказания.

Об этом сообщает издание "Громадське".

Министерство юстиции Украины обратилось в ведомство РФ с просьбой сообщить об окончательном решении российской стороны о передаче Сизоновича и Панова в Украине. Ответ российской стороны по состоянию на 27 августа 2019 не поступал.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины и Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года осужденное лицо могут передать в государство его гражданства в случае, если государство вынесения приговора (Российская Федерация) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на такую передачу.

После получения согласия российской стороны на передачу Сизоновича и Панова Министерство юстиции Украины поручит компетентным украинским органам согласовать с правоохранительными органами России место, время и порядок передачи и принять указанных лиц в учреждение системы исполнения наказаний в Украине.

Отмечают, что по этой же схеме ранее Украине передали политзаключенного Сергея Литвинова.

Как сообщал "Апостроф", изменение меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского вызвало широкий резонанс в украинском обществе.