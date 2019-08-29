Прорыв свежести: часть Украины ждет спад жары

30 августа жителей определенных областей Украины ожидает спад температуры.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Судя по опубликованной карте, жара уйдет с восточных и северных областей Украины. Так, в Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем будет в районе +22+24 градусов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается +23+25 градусов. На остальной части страны сохранится жаркая погода.

Что касается осадков, то 30 августа они прогнозируются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях. В остальных регионах страны будет солнечная погода.

Ранее "Апостроф" сообщал, какой будет погода в последние дни августа.