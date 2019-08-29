Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за страшилки о зимнем путче Порошенко

В интернете вызвала волну смеха информация депутата партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой о предстоящем путче, который якобы в декабре готовит экс-президент страны Петр Порошенко.

Шутки и фотожабы пользователи опубликовали в социальных сетях.

Богуцкая отметила, что планирует написать пост в соцсетях относительно "путча" экс-главы государства, который, по ее словам, ожидается в декабре. Такое сообщение некой Лене заметили в ее смартфоне. Там было написано:

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

В сети из-за этого посмеялись и написали комментарии, также разместили смешные фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-президент Украины Петр Порошенко улетел вместе с семьей на отдых в Норвегию.