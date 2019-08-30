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Погода готовит неожиданный сюрприз: синтоптик дала прогноз на начало осени

пятница, 30 августа 2019, 13:34
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В субботу и в воскресенье, 31 август и 1 сентября, в Украине будет сухо и тепло, только на севере возможны дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"31 августа и 1 сентября в Украине действительно доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье вероятность локального дождя с грозой", - пишет она.

При этом, температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+32. Дождливая погода ожидается и в Киеве.

"В Киеве в выходные будет преобладать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, вероятность локального дождя с грозой", - уточнила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уже рассказывали о том, какой будет погода в последние дни августа.

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