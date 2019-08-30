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Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию

пятница, 30 августа 2019, 07:14
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Появились детали боя между военнослужащими Нацгвардии и боевиками в ночь на 29 августа на Донбассе, в результате чего четверо боевиков удалось ликвидировать и одного взять в плен.

О них рассказала пресс-секретарь полка "Азов" Марианна Хомерики, передают Факты.

"Пленный признался, что их группа вышла в серую зону с целью совершить диверсию, сорвав перемирие и обвинив в этом украинскую сторону. Сам он является уроженцем оккупированной Горловки. И большинство личного состава их бригады, по его словам, тоже — горловчане. Пленный клянется, что не раз пытался покинуть место службы, однако его якобы удерживали там насильно", - поделилась она.

Пресс-секретарь полка подчеркнула, что раненому боевику была оказана медицинская помощь, и он был своевременно доставлен в больницу.

При этом она назвала фейком тот факт, что якобы одному из убитых боевиков отрезали ухо. По ее словам, к мертвым боевикам украинские военнослужащие не приближаются, поскольку диверсанты при отступлении вполне могут успеть заминировать тела своих погибших.

Также по данным Хомерики, в рядах боевиков наблюдается дефицит личного состава: в большинстве подразделений служит не более трети части от личного состава. А свои казармы боевики размещают под прикрытием мирного населения — в жилом секторе захваченных населенных пунктов.

Подробнее о бойце батальона "Донбасс", который попал в Иловайский "котел" и год провел в плену, читайте в материале "Апострофа": Вокруг нас стоял густой запах крови - очевидец о боях под Иловайском.

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