Убито много россиян: украинские бойцы вступили в бой на Донбассе и взяли пленного

В ночь на 29 августа в зоне операции Объединенных сил в районе Горловки произошел бой между военнослужащими Нацгвардии и боевиками.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

Бойцы полка "Азов" вышли из боя без потерь. В то же время, боевики потеряли 4 человек убитыми и одного пленным.

"Российские оккупационные войска осуществили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Однако во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, произведена фото и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня", – пишет Бутусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик и бывший "министр государственной безопасности ДНР" Александр Ходаковский признался в социальных сетях, что вместе с "товарищами" обстрелял свой родной мирный город Ясиноватая из системы "Град".