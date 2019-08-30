В последнюю пятницу августа погода приготовила сюрприз: свежий прогноз по Украине

Несмотря на то, что на большей части Украины 30 августа будет солнечно, некоторые области страны накроют дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, осадки с грозами прогнозируются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областях. Температура воздуха при этом будет составлять в этих регионах от +27 до +30 градусов днем.

На всей остальной территории синоптики обещают облачную погоду. На востоке и в некоторых областях севера и юга будет немного прохладнее – от +23 до +27 градусов. Ночью в Черниговской и Сумской областях похолодает до +8 градусов.

Напомним, подробнее о погоде на конец августа читайте в материале "Апострофа": Закат лета: какой будет погода в последние дни августа.