Врачи-убийцы и боевые пчелы: сети повеселила фотожаба с секретным планом путча Порошенко

В сети был опубликован забавный план так называемого "путча Порошенко", запланированного на конец года.

Фотожабу-план опубликовало популярное сообщество "Баба і кіт" в Facebook.

"В сеть попал секретный документ", - говорится в подписи к публикации.

Так, среди главных участников путча названы уголь из Роттердама, пользователи фейсбука, пчелы экс-президента Виктора Ющенко, журналисты принадлежащего Порошенко телеканала "Прямой", доктора-убийцы и Ульяна Супрун, феминистки с оскорбленной членом Зе-команды журналисткой, "голодные Свинарчуки", кондитеры Липецкой фабрики, а также священники ПЦУ.

"План" якобы одобрен Петром Порошенко (у него здесь забавная подпись) и бывшим президентом США Бараком Обамой.

Пользователи посмеялись над планом и отметили его недоработки.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа в Верховной Раде депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая пояснила сохранение в должности Арсена Авакова подготовкой путча со стороны экс-президента Петра Порошенко. По ее словам, данное мероприятие должно состояться в декабре, а министр МВД Аваков должен будет его пресечь.