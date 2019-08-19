В Украине поймали опасного агента Путина: появились подробности и видео

В Запорожье на стратегическом авиазаводе задержали агента ГРУ РФ, который сдавал россиянам секретную информацию.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечают, что агент российской военной разведки Алексей Лазаренко работал на предприятии. При задержании у него на флешке были обнаружены фотографии ударных украинских истребителей. Носитель информации нашли во время обыска у шпиона в грязных носках. В течение пяти лет Лазаренко работал на врага в прямом доступе к украинским военным тайнам.

"Для того, чтобы моя семья не бедствовала, я и влез в это дерьмо, связался с этими людьми", - рассказал задержанный.

В октябре 2018 года в Винницкой области при загадочных обстоятельствах разбился самолет Су-27. Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье. На тот момент украинская контрразведка уже знала, что на этом предприятии, которое ремонтировало самолет перед роковым полетом, работает российский агент. Его задержали лишь летом 2019 года на границе с Россией.

Установлено, что Лазаренко продавал оборонные секреты. К куратору ехал с новой порцией информации о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Все это агент вез офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.

Артем Шарлай - известный в Запорожье антимайдановец. Именно он порекомендовал ГРУшникам Алексея агентом. Доступ к боевым самолетам, пророссийские взгляды и желание заработать любым способом – может ли быть лучшая рекомендация для предателя. За продажу авиасекретов российская разведка стабильно платила в долларах. Каждый раз из России Алексей возвращался домой с внушительном суммой денег. Известно, что также его и запугивали.

"Они намекали, что это может плохо для моей семьи закончиться. Единственное, о чем я прошу, чтобы моей семье ничего плохого не сделали, ибо я не смогу это себе простить, если такое будет", - сказал агент ГРУ.

Для кодирования сообщений ГРУшники выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона-призрака, которые невозможно отследить в сети. Во время отправки информации телефон меняет уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство.

Авиазавод "МИГремонт" имеет стратегическое значение для Украины. Там ставят на крыло штурмовика четвертого поколения Су-27, один из которых неожиданно упал во время международных учений. Каждый из этих самолетов для Украины - на вес золота. На борту установлена система спутниковой навигации украинского производства. На экран выводятся все данные о самолете включительно с его вооружением. У противника такой системы нет. Детальные фото новой навигационной системы сотрудник завода давно уже продал россиянам. Агент эмоционально убеждает - диверсионных задач не получал.

"Я не передавал информацию, которая бы помешала нашим людям. Я никаких бомб не закладывал. Я никого не стрелял", - сказал он.

О том, что падение украинского самолета во время международных воздушных маневров не было результатом диверсии, убеждены и на авиазаводе. Впрочем, военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Киеве администратора антиукраинских интернет-сообществ в соцсетях, который работал под кураторством спецслужб России.