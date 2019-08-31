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В Одессе провели многолюдный марш ЛГБТ: опубликованы яркие фото и видео

суббота, 31 августа 2019, 16:28
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В субботу, 31 августа, в Одессе представители ЛГБТ сообщества и другие жители города собрались на Марш Равенства.

Об этом сообщает "Думская".

"Сегодня мы в четвертый раз проводим в Одессе прайд-мероприятие, которое считаем правозащитным, направленным на привлечение внимания жителей и гостей города к дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", - рассказала журналистам председатель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.

В Марше участвовало около 300 человек. Среди них была большая делегация из Мюнхена (Германия) – около 30 человек, а также представители шести европейских посольств.

Шествие началось в Греческом парке, далее участники прошли по Приморскому бульвару и дошли до площади возле городского совета.

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Маршу пытались помешать представители христианских и радикальных правых организаций. Некоторые из них были задержаны. По информации ГУ Нацполиции, задержано было трое человек. Всего порядок на Марше поддерживали около 500 правоохранителей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июня в Киеве прошел Марш равенства "Киев прайд 2019".

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