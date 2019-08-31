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В Украине испытали новое высокоточное оружие: опубликовано видео

суббота, 31 августа 2019, 08:28
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В пятницу, 30 августа, под Одессой прошли очередные испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса "Ольха-М".

Соответствующее видео испытаний выложил в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"В отличие от "Ольхи" с максимальной дальностью поражения целей на удалении в 70 км, "Ольха-М" должна обеспечить при сохранении высокой точности поражения цели практически в два раза большую дальность - до 120 км. Задача, как оказалась, весьма сложная при неизменных массо-габаритных параметрах реактивного снаряда-ракеты. Потенциал "Ольхи" сопоставим с мощью оперативно-тактических комплексов", - написал он.

Эксперт также отметил, что на вооружение ВСУ уже приняты "Ольха" и "Ольха-Р".

Как сообщал "Апостроф", 12 июля Воздушные Силы ВС Украины запустили управляемые авиационные ракеты Х-29 класса "воздух - поверхность" с борта фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

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