В Украине провели испытания на дальность новейшего ракетного оружия: видео

В среду, 24 июля, в Украине прошли испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса "Ольха-М".

Об этом сообщает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

В ходе испытаний отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуска проводилась штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады. Именно эта бригада будет первой в ВС Украины, арсеналы которой будут усилены новыми разработками.

Он отметил, что "Ольха-М" является логическим продолжением работ по теме уже принятой на вооружение ВСУ высокоточной системы залпового огня "Ольха".

"Как известно, "Ольха" является глубокой модернизацией РСЗО "Смерч" - так оно зафиксировано в документах. Хотя по сути речь идет о создании новой системы залпового огня с возможностями высокоточного оружия - в габаритных параметрах реактивного снаряда для РСЗО "Смерч". Масса ракеты "Ольха" - в пределах 800 кг. Максимальная дальность стрельбы - 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории - около 3,4 м. По результатам государственных испытаний высокоточная система залпового огня "Ольха" в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины", - написал Згурец.

По его словам, проект "Ольха-М" направлен на улучшение характеристик "Ольхи". В апреле и мае 2019 года проходили испытания "Ольхи-М" со стрельбой на максимальную дальность в 120 километров. На очереди - подготовка к проведению государственных испытаний. Ориентировочно это произойдет в сентябре-октябре. К этому времени, вероятно, состоится еще несколько пусков системы "Ольха-М".

Згурец отметил, что в новом разработанном оружии есть заметный прогресс, который удовлетворил разработчиков и военных.

Как сообщал "Апостроф", 12 июля Воздушные Силы ВС Украины запустили управляемые авиационные ракеты Х-29 класса "воздух - поверхность" с борта фронтовых бомбардировщиков Су-24М.