Украинские Су-24 отработали авиаудары самонаводящимися ракетами: мощное видео

В пятницу, 12 июля, Воздушные Силы ВС Украины запустили управляемые авиационные ракеты Х-29 класса "воздух - поверхность" с борта фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Так, работали бомбардировщики Су-24М из состава 7-й бригады тактической авиации, которая базируется в Староконстантинове Хмельницкой области. Пуски производились на авиационном полигоне Повурск в районе Ковеля по наземным целям.

Отмечают, что авиационная ракета Х-29 относится к классу ракет "воздух-земля" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения военной техники, оборонных сооружений (опорные пункты, штабы, контрольно-наблюдательные пункты и т.д.), объектов инфраструктуры (мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы), а также кораблей и судов водоизмещением до 10 тысяч тонн.

Их разработкой в 1970-х годах занимались НПО "Молния" и НПО "Вымпел", принятая на вооружение советской армии в 1980-м году.

В зависимости от модификации использует различные системы самонаведения. В Х-29Л - полуактивная лазерная 24Н1, в Х-29Т - пассивная телевизионная "Тубус-2". Вес боевой части - 320 кг, дальность применения - от 2 до 10 км в Х-29Л и от 3 до 12 в Х-29Т.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая в Одесской области прошли испытания украинских ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".