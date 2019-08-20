В украинских школах с 1 сентября появится новый предмет: в сеть выложили учебник

Для учеников старших классов в школе введут новый предмет, который поможет им освоить финансовую грамотность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

16 августа уже представили учебный материал для школьников 10-х и 11-х классов. В частности, это программа, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?". Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и тому подобное.

В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, Проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и ряд экспертов.

"Предприимчивость и финансовая грамотность - одна из компетенций, которой должны обладать учащиеся и выпускники Новой украинской школы. Мы благодарны Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" за создание качественного учебника. Это пособие - не просто практическое руководство. Оно будет развивать у учащихся критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски и принимать взвешенные решения в отношении финансов. Мы уверены, что новые учебники помогут молодежи в реальной жизни", - отметил во время презентации заместитель Министра образования и науки Вадим Карандий.

Отмечают, что пособие состоит из 5-ти разделов и 25-ти тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовые учреждения и их услугах. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами.

В то же время представители Проекта USAID уверены, что читателями новых учебников станут не только ученики средних школ, а также их родители и родственники, которые смогут найти в пособии полезную для себя информацию.

"1 сентября украинские школьникам будет предложено курс финансовой грамотности, который не уступает лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с МОН, мы преследовали цель научить следующие поколения украинцев том, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине", - подчеркнул Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID.

Он отметил, что МОН идет правильным путем, меняя систему образования и вводя факультативный курс финансовой грамотности в школах.

Учебное пособие и рабочая тетрадь можно скачать на сайте МОН.

Как сообщал "Апостроф", к новому учебному году Минздрав совместно с Минобразования подготовили для школьников и их родителей неожиданный "сюрприз".