Верховная Рада избрала премьер-министра Украины: результаты голосования

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины избрала премьер-министром Алексея Гончарука.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ

Данное решение поддержали 290 нардепов.

Стоит отметить, что ранее источник "Апострофа" называл Гончарука главным претендентом на пост премьера. Сам Гончарук заявил, что перед новым Кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5% в год.

Как известно, Алексей Гончарук имеет юридическое образование, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. Баллотировался в Верховную Раду в 2014 году и набрал 0,1%.

Также Гончарук был советником экс-министра экологии Игоря Шевченко. С 2015 года он возглавляет офис эффективного реагирования BRDO - офис по вопросам упрощения взаимодействия бизнеса и государства.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что народные депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Верховной Рады Украины кандидата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.