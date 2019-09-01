Мать погибшего бойца АТО в день смерти сына родила ребенка: сеть растрогали история и фото

Пользователей интернета растрогала история матери украинского героя, погибшего на Донбассе - она родила дочку в день, когда погиб ее сын.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Виктория Симкина.

"Ее зовут Татьяна. Хрупкая, стильная, с потухшими глазами затравленного зверька. Многие считают её городской сумасшедшей... А она - просто Мать, которая пытается понять, своего ли сына похоронила в июле 14-го... У нее есть основания в этом сомневаться. Денис стал одним из первых погибших в Олешках. Это случилось под Шахтерском 18 июля. 21-го его уже похоронили. В закрытом гробу. Она плохо помнит этот день. Мысли начали приходить позже, тогда и возникли сомнения", - рассказала она.

По словам Симкиной, бойцу было только 19 лет, его тело домой привез военком, который и сфотографировал останки военного по фрагментам. После того, как мать увидела эти фото, от эксгумации она отказалась.

"Ей так мало было нужно. Поддержка. Она не городская сумасшедшая! Она - Мать! И вспомнилась мне притча про хозяина, который очень любил свою собаку и, жалея, отрубывал ей хвост по частям... А у Тани пять лет по частям отмирало сердце! Это пост не про Таню. И даже не про Дениса. Это про нас, Люди... Кстати, у Тани недавно родилась дочь. В день рождения Дениса", - добавила журналистка.

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Как сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных.