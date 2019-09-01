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Украине еще улыбается лето: синоптик дала прогноз погоды на 2 сентября

воскресенье, 01 сентября 2019, 11:03
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В понедельник, 2 сентября, как и 1 сентября, в Украине будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"В понедельник, 2 сентября, сухая малооблачная погода ожидается практически повсеместно. В Карпатах разве - локальный дождь, гроза. Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею, +28 +32 градуса. Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень, +12 +17 градусов", - уточнила она.

Что касается погоды в Киеве, то она здесь также порадует. Днем ожидается до +30 градусов.

"В Киеве погода наиболее благоприятной будет для мам школьников, все условия для красивых легких платьев, загадочных темных очков и светлого замшевой обуви или стильных белых кед: сухо, солнечно, тепло. Уже днем максимально близко +30 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине.

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