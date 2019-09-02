Появились фото "переполненных" пляжей в Крыму в первые дни осени

В начале сентября, несмотря на "бархатный сезон" и хорошую погоду, оккупированный Крым не может похвастаться большим количеством отдыхающих на пляжах.

Соответствующие фото опубликованы на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

"Бакальская коса в первый день осени 2019 года. В воскресенье", – пишет блогер в комментарии к фотографиям.

Наличию отдыхающих на пляжах также не способствуют ограничения для доступа к морю. В частности, на фото попал новый шлагбаум в Ялте.

"Пляжи в Парковом… Строят новые и восстановили старые заборы и препятствия. Страна Забория", – иронизирует блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали, как выглядят пляжи популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области в последний день лета, 31 августа.