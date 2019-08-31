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Настоящий рай: как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета

суббота, 31 августа 2019, 14:56
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В сети показали, как выглядят пляжи популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области в последний день лета, 31 августа.

О присутствии туристов можно судить по скринам с онлайн камер, которые были сделаны в 9.30 утра.

Отметим, что в воскресенье, 31 августа, температура воды в море возле пляжей Кирилловки по данным на 13:42 колеблется в диапазоне от +22 до +24 градусов.

Коса Пересыпь - набережная
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Коса Пересыпь - пляж отеля "Респект"
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остров Бирючий
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остров Бирючий
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остров Бирючий
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Федотова коса - база отдыха "Адмирал"
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Федотова коса - база отдыха "Гавайи"
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Центральный пляж санатория
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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.

До этого в Кирилловке Запорожской области активисты зафиксировали, как сотрудники баз отдыха сливают нечистоты прямо в море.

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Пляжи Кирилловки в последний день лета

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