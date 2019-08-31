Настоящий рай: как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета

В сети показали, как выглядят пляжи популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области в последний день лета, 31 августа.
О присутствии туристов можно судить по скринам с онлайн камер, которые были сделаны в 9.30 утра.
Отметим, что в воскресенье, 31 августа, температура воды в море возле пляжей Кирилловки по данным на 13:42 колеблется в диапазоне от +22 до +24 градусов.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.
До этого в Кирилловке Запорожской области активисты зафиксировали, как сотрудники баз отдыха сливают нечистоты прямо в море.