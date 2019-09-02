Появились имя и фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ

В понедельник, 2 сентября на Донбассе в ходе боевого столкновения с силами российских оккупантов погиб очередной украинский военнослужащий – Проценко Андрей Юрьевич.

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"24-летний защитник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины из села Бохоники Винницкой области, положил голову в борьбе с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Командование ВС ВСУ выразило глубокое сочувствие родственникам и близким погибшего военнослужащего.

Согласно сообщению спикера МО Украины, Андрей Проценко получил ранение в шею в районе поселка Водяное. До больницы его довезти не успели.

Защитник Украины служил в 36 отдельной мотострелковой бригаде.

Как сообщал "Апостроф", утром, 2 сентября украинские военные нанесли смертельный удар по позициям боевиков в зоне проведения боевых действий. Атака была ответом на действия боевиков, которые продолжают обстреливать позиции украинских военных, вследствие чего ВСУ несут потери.