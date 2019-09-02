Разумков засветил перед Зеленским элитные часы: эксклюзивное фото

Спикер Верховной Рады Украины, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время срочного совещания с президентом Владимиром Зеленским похвастался дорогими часами стоимостью более восьми тысяч долларов.

Соответствующее фото, свидетельствующее о наличии у Разумкова дорого аксессуара, сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Отметим, что на руке у Разумкова – часы Zenith _archive el primero, стоимостью 8,4 тысячи долларов. Эти часы являются элитными швейцарскими часами.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава АМКУ похвастался роскошью на встрече с Зеленским. В частности, у него iPhone в чехле от итальянского бренда Gucci. Такой б\у чехол стоит от 350 до 700 долларов.

Кроме того, у скандального экс-регионала в Раде заметили Rolex за $20 тысяч и последнюю модель iPhone.