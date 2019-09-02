Что Украина и Россия придумали по обмену пленными: подробности схемы

Стало известно, как на законодательном уровне Украина и Россия собирается урегулировать вопрос обмена пленными.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ.

Согласно разработанной схеме, у осужденных, которые вернутся в Украину и в Россию после президентских указов об их помиловании на руках будут копии их уголовных дел, а за преступления их осудят заочно.

Отмечается, что обмен пленными затягивается из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Путин использовал Зеленского в вопросе обмен пленными и чего он боится.

Также Россия попалась на наглой лжи из-за обмена пленными с Украиной.