Остался без кисти руки: появилось видео и новые детали покушения на ректора под Тернополем

Ректор Тернопольского экономического университета Андрей Крысоватый, во двор которому подбросили бомбу, вследствие взрыва остался без кисти левой руки, его жена получила осколочные ранения.

Об этом заявила сотрудница местной больницы, куда доставили пострадавших, передает местный телеканал "ИНТБ".

"У мужчины, 53 года, травматическая ампутация кисти левой руки, у женщины – множественные осколочные ранения лица и тела", - сообщила врач.

Также журналистам удалось взять комментарий у коллеги пострадавшего – Николая Шинкарика, проректора по научно-педагогической работе университета, где работал пострадавший. Он опроверг версию, что покушение было совершено из-за профессиональной деятельности.

"Ни угроз не было, думаю, что не связано с работой. В последнее время мы общались исключительно по работе, ведь начало учебного года. Около девяти утра он должен был быть на работе. В 9:22 я вышел с лекции и мне сообщили, что это произошло. Университет работает в штатном режиме", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стал известен текст в записке, которую оставили убийцы во дворе ректора Тернопольского вуза вместе со взрывным устройством.