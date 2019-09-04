Под Тернополем в руках у ректора университета взорвалась бомба: фото с места ЧП

Утром 4 сентября во дворе дома ректора Тернопольского экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петрикив прогремел взрыв.

В результате инцидента пострадал сам ректор и его супруга. У мужчины диагностирована тяжелая травма руки, сообщает местная пресса.

По предварительным данным, во двор ректора бросили неизвестный пакет. Мужчина взял его в руку и он взорвался. Его супруга потеряла сознание.

"Взрыв был настолько мощный, что его было слышно даже через пластиковые окна. У ректора сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови", - рассказывает сосед Павел.

Возле дома полиция нашла множество осколков от взрывчатки, они похожи на пластик.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УКУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России продолжают появляться новые ужасающие подробности последствий взрыва реактивной установки возле города Северодвинск.