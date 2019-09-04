Покушение на ректора под Тернополем: появились новые фото и текст записки с угрозами

В среду, 4 сентября в Тернополе во дворе дома ректора местного вуза произошел взрыв, в полиции поделились первыми выводами о происшествии.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в области.

Согласно сообщению правоохранителей, взрыв произошел рано утром. Полиция прибыла на место в сопровождении взрывотехников и кинологов.

Установлено, что ректор вуза вследствие взрыва получил ранение, также с травмами доставлена в больницу его супруга.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в ЕРДР по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины (покушение на убийство). Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Также была обнаружена записка от злоумышленников, которые предположительно оставили взрывное устройство. Ее текст опубликовали местные издания.

"Привет от нас. Ректору - мементо мори ("помни о смерти", лат. – "Апостроф")", - говорится в записке. Также в конверте было найдено неизвестное вещество.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мелитополе сотрудники СБУ сумели задержать следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции области, который "заказал" убийство местного жителя. Чтобы его задержать, сотрудникам спецслужб пришлось имитировать покушение на жертву и убийство.