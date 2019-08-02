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Угрожал убить: под Винницей 14-летний школьник изнасиловал ребенка

пятница, 02 августа 2019, 12:22
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В Винницкой области восьмиклассник изнасиловал ребенка - четвероклассницу.

Об этом сообщает ресурс "33-й новости".

Инцидент произошел в Шаргородском районе в селе Яровое.

"Среди белого дня моя дочь находилась на пастбище, которое за селом. Там многие бывают, потому что дети пасут скот, или просто отдыхают - каникулы. И вдруг на дочь напал несовершеннолетний житель нашего села, 14-летний восьмиклассник из нашей местной школы и, применив силу, изнасиловал нашего ребенка", - рассказала мама пострадавшей.

Она отметила, что подросток начал запугивать девочку.

"Затем начал запугивать, мол скажешь кому-то - опозорим с ребятами на весь мир через интернет. А дальше были еще более грозные предупреждения - мол прикончу...", - заявила мать четвероклассницы.

Девочка сама ей рассказала об инциденте, и они вместе с мамой написали заявление в полицию.

Правоохранители ведут следствие, однако в ресурсе отмечают, что насильник малолетней четвероклассницы и сам еще ребенок. Поэтому его нельзя привлечь к ответственности, посадив за решетку. Скорее всего его ждет спецучилище для малолетних преступников.

В селе негативно отзываются о насильнике и его семье. Говорят, что и его мать родила забеременев несовершеннолетней.

Как сообщал "Апостроф", двух подростков, пытавших и издевавшихся над 10-летним мальчиком-инвалидом в поселке Иванков Киевской области, взяли под стражу без права внесения залога.

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