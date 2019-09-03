На месте взрывов военных складов в России устроили странную "акцию": фото

В российском городе Ачинск, где в начале августа произошли взрывы на военных складах, провели молебен, в ходе которого священник кропил снаряды.

Соответствующие фото опубликованы на Twitter странице "Лентач".

Кроме снарядов, священник освятил также личный состав военной части.

"Ребят, можно выдохнуть! В Ачинске, где в августе взрывались склады с боеприпасами, провели молебен, а также окропили снаряды и личный состав частей святой водой. +10 к точности, +15 к безопасности", – иронизируют авторы поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 августа в поселке Каменка под городом Ачинск Красноярского края России прогремели мощные взрывы на военных складах. В результате взрывов, которые продолжались несколько дней, пострадал 31 человек.