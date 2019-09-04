В Киеве поймали вандалов, осквернивших известный памятник: их фото и переписка

В Киеве в Подольском районе сотрудники полиции задержали вандалов, которые повредили объект культурного наследия – статую "Самсон" на Контрактовой площади.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что после прибытия на место преступления, правоохранители заметили группу неизвестных, которые вели себя подозрительно. Затем они попытались бежать, но одного из них полицейским удалось задержать. У него обнаружили вещество, похожее на краску и кисти.

Позже задержанный сообщил имена своих сообщников. Таким образом были задержаны еще двое молодых людей 21 и 27 лет.

В полиции заявили, что трактуют указанное правонарушение как повреждение объекта культурного наследия. Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.298 УК Украины, фигурантам грозит до 3 лет лишения свободы.

"К этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписках злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой "арт-объекта". Однако подчеркиваю, что окрашенный ими фонтан является объектом культурного наследия и без разрешения соответствующих органов любые изменения во внешний вид скульптуры запрещены и наказываются в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября в одном из районов Киева заметили пруд с красной водой.