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Киевляне забили тревогу из-за странного пруда на Позняках: опубликовано видео

среда, 04 сентября 2019, 11:07
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В среду, 3 сентября, в одном из районов Киева заметили пруд с красной водой.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Сегодня на утренней прогулке на Осокорках обнаружили, что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?", - написали в сети и опубликовали видеозапись для доказательства.

Напомним, в Киеве на Подоле - на Контрактовой площади со стороны улицы Сагайдачного, вандалы вылили в фонтан моющее средство и разрисовали лавочки.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото того, во что превращается побережье Днепра в столичном Гидропарке: везде воняет фекалиями, а вода превратилась в болото из канализационных вод.

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