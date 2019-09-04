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Смертельное ДТП в Харькове: появились новые данные по Зайцевой и фото ее "жилья"

среда, 04 сентября 2019, 06:56
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Виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева отбывает наказания в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает ресурс "МедиаПорт".

По словам пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября. Это госучреждение расположено в городе Покров (ранее город Орджоникидзе) Днепропетровской области.

Как пишут на сайте Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительный центр открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенных по неосторожности или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Напомним, второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на улице Сумской Геннадий Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии №29 в Полтавской области.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Геннадия Дронова собирается через месяц подавать новую жалобу для оспаривания решения суда, поскольку считает приговор в 10 лет для своего клиента несправедливым.

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