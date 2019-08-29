RU  UA  EN

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 августа

20:05
​В сеть слили фото новейшего смартфона Huawei
20:04
Объединение России и Беларуси: стало известно о важном шаге США
19:59
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов
19:50
Английское проклятие: Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов
19:40
Верховная Рада избрала нового главу СБУ: результаты голосования
19:29
В Киеве воры совершили дерзкое нападение на прохожего: фото преступников
19:26
Город с нуля: как строили и разрушали столицу Вестероса для съемок "Игры престолов"
19:21
Ястремская добыла историческую победу на US Open
19:19
Депутаты избрали главу МИД Украины
19:03
Заря - Эспаньол: стартовые составы
18:58
Супрун ушла в отставку: подробности и реакция сети
18:56
Обрушение дома в Дрогобыче: стало известно о первых задержаниях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Резонансное ДТП в Харькове: появились свежие данные о Дронове и Зайцевой

четверг, 29 августа 2019, 15:43
переглянути новину українською

Геннадия Дронова, осужденного за ДТП на улице Сумской в Харькове, этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Об этом сообщает "Медиапорт".

Информацию об этапировании Дронова подтвердила спикер Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, а также адвокат осужденного, Сергей Перепелица. По его словам, этапирование прошло 28 августа.

Вопрос об этапировании второй осужденной в этом деле, Елены Зайцевой, по данным Мартыновой, все еще в процессе утверждения. Решение принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", адвокат Геннадия Дронова собирается через месяц подавать новую жалобу для оспаривания решения суда, поскольку считает приговор в 10 лет для своего клиента несправедливым.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: