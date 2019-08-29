Резонансное ДТП в Харькове: появились свежие данные о Дронове и Зайцевой

Геннадия Дронова, осужденного за ДТП на улице Сумской в Харькове, этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Об этом сообщает "Медиапорт".

Информацию об этапировании Дронова подтвердила спикер Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, а также адвокат осужденного, Сергей Перепелица. По его словам, этапирование прошло 28 августа.

Вопрос об этапировании второй осужденной в этом деле, Елены Зайцевой, по данным Мартыновой, все еще в процессе утверждения. Решение принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", адвокат Геннадия Дронова собирается через месяц подавать новую жалобу для оспаривания решения суда, поскольку считает приговор в 10 лет для своего клиента несправедливым.