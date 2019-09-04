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Засмотрелся: сеть повеселило забавное фото нардепа в Раде

среда, 04 сентября 2019, 21:30
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Украинцев рассмешило случайное фото одного из народных депутатов обновленной Верховной Рады, которого словили в интересной позе.

Соответствующее фото опубликовал украинский фоторепортер Ян Доброносов.

На снимке можно увидеть нардепа, который устремил свой взгляд вверх. Если проследить направление, куда смотрит народный избранник, можно наткнуться на люстру.

"Я тоже когда только попал в парламент, постоянно смотрел на люстру", - прокомментировал фото автор снимка.

Пользователи тут же бросились комментировать кадры, вспомнив бывшего нардепа Надежду Савченко, которая планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады.

Напомним, нардепа обвиняли в подготовке терактов в правительственном квартале Киева и желании силового захвата власти. Также следствие заявляло, что Савченко вместе с переговорщиком Владимиром Рубаном перевозила оружие с подконтрольных боевикам территорий Донбасса. При этом сама Савченко факт вывоза минометов и другого вооружения с неподконтрольной Украине территории не подтверждала, называя это "политической провокацией".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фотожабы на снятие неприкосновенности с нардепов.

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