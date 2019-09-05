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Ехали на концерт в Польшу: новые фото, видео и детали смертельного ДТП с юными танцорами под Львовом

четверг, 05 сентября 2019, 11:00
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В аварии с участием автобуса с детьми на автодороге Киев-Чоп погиб один человек и было травмировано 13 человек, из которых 11 детей, все они доставлены в больницы города Львова.

Об этом сообщает сайт Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Отмечается, что в ДТП участвовали три авто - Mercedes Vito, VOLKSWAGEN Jetta и Neoplan (автобус с детьми). Было выяснено, что автобус ехал из Чернигова в Краков (Польша) для участия в концерте.

Спасательные службы прибыли на место и разблокировали погибшего из авто, развернули палатку, где детей осматривали медики. Была осуществлена промывка дороги от разлитых горючих материалов. Также спасателям удалось пресечь взрыв поврежденного авто, отключив аккумуляторы. На месте работали 16 сотрудников ГСЧС.

Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
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Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
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Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
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Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
1 / 1
Авария на трассе Киев-Чоп.jpg
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Также в сети было опубликовано видео с места аварии, снятое очевидцами из авто, которое проезжало мимо.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября на Харьковском шоссе в Киеве в маршрутку врезалось сразу два автомобиля.

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