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В Киеве маршрутка попала сразу в две жесткие аварии: фото и видео

четверг, 05 сентября 2019, 06:59
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В среду вечером, 4 сентября, на Харьковском шоссе в Киеве в маршрутку врезалось два автомобиля.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, сначала в автобус врезались "Жигули", а через 5-10 минут в него же влетела Toyota службы такси Bolt. Автомобиль такси загорелся, пострадал его пассажир.

В случае с первой аварией, автобус двигался по крайней правой полосе в сторону Дарницкого шоссе. Он начал перестраиваться в среднюю полосу, по которой ехал водитель "Жигулей". Последний зазевался и врезался в автобус. В этом ДТП обошлось без пострадавших.

Спустя 5-10 минут произошло второе столкновение. Водитель автобуса немного отогнал транспорт с места аварии и находился на второй полосе, когда в него влетела Toyota службы такси Bolt. В результате сильного удара авто моментально загорелось. Потушить его попытались участники происшествия, позже на место прибыли спасатели и полностью ликвидировали возгорание.

В аварии пострадал пассажир Toyota. Медики оказали ему неотложную помощь и госпитализировали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 сентября в Киевской области на Житомирской трассе произошла авария с пятью автомобилями.

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