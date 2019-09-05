Журналисты рассказали историю про молодую украинку, ставшую в США офицером полиции: фото и видео

Жительница города Чортков Тернопольской области Тамара Атаманчук сделала блестящую карьеру полицейского в США.

Как сообщают СМИ из родного города украинки, девушка окончила школу с золотой медалью, после чего поступила на бюджет в Одесскую юридическую академию на отделение "Прокуратура и следствие".

После этого она продолжила обучение в США, где и познакомилась с военными профессиями. После сдачи тестов она подписала контракт в резерв армии сроком на шесть лет.

В США Атаманчук встретила будущего мужа Кристофера Чика, который служил офицером полиции.

Также в Штатах она закончила полицейскую академию, после чего начала подавать заявки на работу в полицию.

Сейчас она имеет статус офицера полиции и служит в штате Висконсин. При этом хрупкая девушка не разрывала военный контракт. Каждый месяц она ездит на военные тренировки от двух дней до недели времени.

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