На пляже в Херсоне произошла трагедия: опубликованы фото

Во вторник, 3 сентября, в Херсоне в Гидропарке нашли мертвую женщину с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает ресурс khersondaily, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители просили жителей по фото узнать погибшую и сообщить данные о ней. Позже полицейские все таки установили личность убитой. Женщину звали Елена Кулапова - ее опознали и показали какой была до гибели.

По данным khersondaily, больше информации о происшествие пока нет. Правоохранители устанавливают все детали трагедии.

Напомним, в Сумской области был задержан 62-летний мужчина, который согласно версии следствия, убил собственного сына.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожской области было обнаружено тело местного жителя, таксиста, которого, как предполагается, убили в ночь с 30 на 31 августа.