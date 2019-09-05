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Сравняли с землей: ВСУ показали "адскую" месть боевикам на Донбассе, видео

четверг, 05 сентября 2019, 17:59
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В интернете обнародовали видео мести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врагу на Донбассе за провокационные обстрелы.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook разместил блогер Серж Марко.

"Война продолжается. Наблюдая за сводками погибших украинских бойцов, мы не видим того, что делают собратья, чтобы отомстить за смерть своего брата. Могу сказать одно, ответ себя не заставляет ждать. Морская пехота Украины предостерегает - неудержимое желание пострелять по "укропам" в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти", - отметил он.

По его словам, за обстрел местного населения боевики жестко поплатились.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.

Между тем, в сети показали видео, на котором видно, как боевики ведут обстрел мирного населенного пункта на Донбассе, в районе которого нет позиций украинских военных.

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