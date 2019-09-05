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Появились фото и подробности о таксисте, который изнасиловал девушку под Черкассами

четверг, 05 сентября 2019, 18:34
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В сети появилась новая информация относительно водителя BlaBlaCar, который завез девушку в лес и изнасиловал.

Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua на странице в Instagram, сославшись на слова подруги пострадавшей Анастасии Липинской.

По ее словам, за рулем авто был 51-летний Александр Андриенко и он якобы угостил пострадавшую кофе, после чего она почувствовала слабость. Девушка отправляла своему молодому человеку сообщения, где говорила, что боится водителя. Через некоторое время водитель начал угрожать ей, а затем завез в лес под Смелой и изнасиловал.

"Он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол девушка ничего ему не сделает. Она начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель блаблакара отвез ее в лес и изнасиловал", - сообщила подруга.

Пострадавшая после этого обратилась в полицию, в тот же день было открыто уголовное производство. В сервисе BlaBlaCar также отреагировали на сообщение девушки о происшествии и обратились в полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что молодую девушку, тело которой нашли в Гидропарке Херсона 3 сентября, жестоко убили, а перед убийством изнасиловали.

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