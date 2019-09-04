Изнасиловали и убили: всплыли новые детали страшной расправы над женщиной в Херсоне, фото и видео

Молодую женщину, тело которой нашли в Гидропарке Херсона во вторник, 3 сентября, жестоко убили, а перед убийством изнасиловали.

Об этом сообщает местное издание Херсон типичный, которое публикует фото убитой девушки и видео с места убийства.

Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница Елена Кулапова. По комментариям в соцсетях известно, что у нее есть супруг и двое детей.

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Уточняется, что в полиции подтвердили, что установили личность женщины. На ее теле обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки. Кроме того, перед смертью женщину изнасиловали.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились детали задержания подозреваемого в резонансном убийстве под Харьковом.

Также под Львовом произошло загадочное убийство.