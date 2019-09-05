Появились фото и видео Гонтаревой после серьезной аварии в Лондоне

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прислала журналистам видео и фото, подтверждающие то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто.

Соответствующие кадры публикует "НВ Бизнес".

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила экс-глава НБУ.

Гонтареву сбил автомобиль 30 августа в центре Лондона, где она живет и преподает в Лондонской школе экономики. Она не исключает, что к произошедшему причастен экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский: "Он мне все время угрожал. Я даже дала интервью BBC, что если что-то случится со мной в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.