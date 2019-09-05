Позывной "Шах": в "Азове" назвали фамилию и показали фото погибшего на Донбассе бойца

В среду, 4 сентября на Донбассе вследствие боевого столкновения на Светлодарской дуге погиб военнослужащий полка "Азов" Эдуард Шахов с позывным "Шах".

Об этом сообщается на официальном сайте "Азова".

Отмечается, что защитник Украины погиб от пули снайпера, он получил несовместимое с жизнью ранение. Ему было всего 26 лет.

В "Азове" отметили, что Эдуард Шахов родился в Херсонской области, но жил и учился на Донбассе, на службу поступил с лета 2015 года. В своем подразделении стал командиром отделения, также занимал должность парамедика.

"Боец был добросовестным и способным воином, а еще был очень общительным и очень искренним парнем. В "Азов" пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта", - сообщили в "Азове".

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября в центре Львова прошла церемония прощания с бойцом ВСУ Богданом Ховалко, который погиб в зоне ООС.